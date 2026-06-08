سقوط صاروخ إيراني في ريف درعا جنوبي سوريا.. تفاصيل

قال خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إنه سقطت ثلاثة صواريخ في مناطق متفرقة من جنوب سوريا، أحدها في قرية زبيدة بريف القنيطرة، والثاني في ريف درعا الشمالي، فيما سقط الثالث قرب بلدة نجها المجاورة لمطار دمشق الدولي، وأفادت مصادر محلية بأن الصواريخ سقطت في أراضٍ مفتوحة وزراعية دون تسجيل خسائر بشرية.

وأضاف أن الصاروخ تسبب باندلاع حريق محدود داخل حقل زراعي، تمكنت فرق الدفاع المدني والأهالي من السيطرة عليه وإخماده. كما شهدت مناطق في ريف دمشق والقنيطرة خلال الساعات الماضية حرائق مماثلة ناجمة عن سقوط أجسام صاروخية، قبل أن تتم السيطرة عليها.

وتابع أنه في غضون ذلك، مددت الهيئة العامة للطيران المدني السوري تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي لساعات إضافية، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد العسكري في المنطقة، وتزامن ذلك مع سماع دوي انفجارات متكررة في دمشق ومحيطها نتيجة التطورات العسكرية الجارية.