ترامب: على إيران وإسرائيل وقف القتال فورا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن الرئيس الأمريكي ترامب أنه على إيران وإسرائيل وقف القتال فورا.

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن مصادر إسرائيلية أفادت بوقوع شظايا صاروخية في عدة مناطق داخل إسرائيل عقب دفعة صواريخ أطلقت من إيران، وسط تعتيم إعلامي على طبيعة الأهداف التي تعرضت للاستهداف، كما شهدت مناطق في الجنوب وكريات آتا التابعة للواء حيفا سقوط شظايا، فيما اندلعت حرائق في بيت شيمش، كما سُجل سقوط شظايا اعتراضية في مواقع متفرقة من الضفة الغربية وأبو ديس شرق القدس.

وأضافت أنه في المقابل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة واسعة استهدفت منظومات الدفاع الاستراتيجية الإيرانية، مؤكدة أن العملية أدت إلى تدمير أنظمة دفاع جوي وعززت حرية عمل الطيران الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية.

ووفق المعطيات المتداولة، أُطلق نحو 30 صاروخاً من إيران وصاروخ واحد من اليمن خلال الجولة الأخيرة من التصعيد. ومن المتوقع أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اجتماعاً لبحث التطورات الأمنية، في وقت تتواصل فيه الدعوات داخل إسرائيل لتوسيع نطاق الرد على إيران وحلفائها.

