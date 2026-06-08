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ترامب يطلب من نتنياهو تجميد التصعيد بانتظار اتفاق مع إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يطلب من نتنياهو تجميد التصعيد بانتظار اتفاق مع إيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التريث وعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية ضد إيران، مؤكداً أن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق وصفه بـ"الجيد" مع طهران.

وبحسب المصادر، أبدى ترامب إصراراً واضحاً على أن المفاوضات الجارية مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن فرص نجاح المسار الدبلوماسي أصبحت أكبر من أي وقت مضى.

وأضاف المسؤول أن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي بضرورة الامتناع عن الرد على إيران في الوقت الراهن، بهدف منح الجهود الدبلوماسية فرصة كاملة للوصول إلى اتفاق.

وأكدت المصادر أن الإدارة الأمريكية ترى أن المفاوضات دخلت "الربع الأخير"، وأن أي تصعيد عسكري في هذه المرحلة الحساسة قد يعرّض الاتفاق المحتمل للخطر ويقوض التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية.

مسؤول أمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران المفاوضات الجارية مع إيران

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