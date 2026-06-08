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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

‏إعلام إسرائيلي: نتنياهو أصدر أوامر بمهاجمة إيران رغم دعوة ترامب لعدم التصعيد

نتنياهو
نتنياهو
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن ‏إعلام إسرائيلي، قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أصدر أوامر بمهاجمة إيران رغم دعوة ترامب لعدم التصعيد.


وأوضح أن هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي في الهجوم على إيران، ونحن على أعتاب عدة أيام من القتال مع الإيرانيين ووكلائهم.


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات القادمة، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد، شملت منطقة تل أبيب الكبرى وعدداً من المدن والمستوطنات الأخرى.

وفي تطور متزامن، أفادت “القناة 12” الإسرائيلية بسماع أصوات انفجارات في القدس المحتلة وشمال البحر الميت، بالتزامن مع عمليات الاعتراض الجوي، بينما طلبت سلطات الاحتلال من المستوطنين الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والتوجه إلى المناطق المحصنة عند الضرورة.

ترامب نتنياهو إيران إعلام إسرائيلي

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