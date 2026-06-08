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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري: إسرائيل شنت هجمات على أهداف داخل إيران باستخدام صواريخ تطلق من الجو

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل نفذت هجمات داخل الأراضي الإيرانية مستخدمة صواريخ أطلقت من الجو، مستهدفة عدداً من المواقع في مناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب مصادر إيرانية، طالت الضربات مدناً رئيسية بينها طهران وأصفهان وتبريز وكرمانشاه وكرج، إضافة إلى مناطق أخرى في غرب إيران، وسط تقارير عن سماع انفجارات قوية في عدة مواقع.

وفي تطور لافت، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الهجوم شمل أيضاً استهداف مطار مهر آباد في العاصمة طهران، في إطار عملية عسكرية أوسع ضد أهداف داخل إيران.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق تنفيذ غارات على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران، مؤكداً أن الهجمات نُفذت بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية واستهدفت منشآت تابعة للنظام الإيراني.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، فيما تحدثت وكالة "مهر" عن دوي انفجارين قويين على الأقل في العاصمة، بينما أشارت وكالة "تسنيم" إلى وقوع انفجارات في محيط مدينة كرج، ما يعكس اتساع نطاق الهجمات وتزايد حدة التوتر بين الجانبين.

الحرس الثوري الإيراني إسرائيل إيران استهداف مطار مهر آباد طهران جيش الاحتلال الإسرائيلي

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