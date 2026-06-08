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غارات إسرائيلية تهز غرب ووسط إيران وانفجارات في ثلاث مدن كبرى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات إسرائيلية تهز غرب ووسط إيران وانفجارات في ثلاث مدن كبرى

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو شن قبل قليل غارات استهدفت، بحسب بيانه، أهدافا عسكرية في كل من غرب ووسط إيران، في تطور جديد يرفع منسوب التوتر في المنطقة.

وفي المقابل، أفادت وكالة “مهر” الإيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة طهران، إضافة إلى مدينتي تبريز وأصفهان، دون تقديم تفاصيل فورية عن حجم الأضرار أو طبيعة الأهداف التي تم استهدافها داخل إيران.

بالتوازي مع التصعيد الميداني، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي كبير ومصدر إسرائيلي مطلعين على تفاصيل مكالمة جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ترامب طلب من نتنياهو التريث وعدم الرد الفوري على الهجوم الإيراني، لمنح فرصة إضافية للمفاوضات الجارية.

وبحسب المصدر الأمريكي، فإن ترامب شدد على أن واشنطن باتت “قريبة من صفقة”، مطالباً بإعطاء بضعة أيام إضافية لعدم عرقلة المسار التفاوضي، فيما أبدى نتنياهو تحفظاً على الطلب قبل أن “يوافق نوعاً ما” في نهاية الاتصال.

وأضاف المصدر أن واشنطن تعتقد أن هذه الخطوة قد تكون قد منحت وقتاً إضافياً للمسار الدبلوماسي، مشيراً إلى أنه “لا يتوقع هجوماً إسرائيلياً فورياً”، في ظل استمرار ما وصفه ترامب بأنه صراع ممتد منذ أشهر، مع ضرورة الانتقال إلى تسوية سياسية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إيران غارات إسرائيلية على إيران مدينتي تبريز وأصفهان انفجارات في طهران

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