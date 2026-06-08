إيران تحمل أمريكا مسؤولية انتهاكات إسرائيل وتلوح بعواقب إقليمية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن لبنان جزء أساسي من تفاهم وقف إطلاق النار، معتبرة أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وفي موازاة ذلك، حذر مستشار المرشد الإيراني من أن الاستقرار الأمني الذي يشهده مضيق باب المندب لا ينبغي أن يدفع إسرائيل إلى ارتكاب أخطاء في الحسابات، في إشارة إلى احتمال اتساع نطاق التوتر إذا استمرت المواجهة.

وعلى الجانب الأمريكي، كشف مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التريث وعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية ضد إيران، مشدداً على أن الولايات المتحدة باتت قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق وصفه بـ"الجيد" مع طهران.

وأضاف المسؤول أن ترامب أبلغ نتنياهو هاتفياً بضرورة إفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن المفاوضات مع إيران دخلت مرحلتها النهائية وأن تعريض الاتفاق المحتمل للخطر في هذا التوقيت الحساس لا يخدم المصالح الأمريكية.