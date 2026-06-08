إيران تهدد بإغلاق هرمز وباب المندب.. وتتوعد إسرائيل برد قاس

صعدت طهران من لهجتها تجاه إسرائيل عقب الهجمات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرة أن ما جرى يمثل خرقاً خطيراً لوقف إطلاق النار وبداية مرحلة جديدة من المواجهة.

وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إن "حماقة الكيان الصهيوني في بيروت وانتهاكه لوقف إطلاق النار فعلت الحلقة الأولى من الرد الإيراني".

وفي السياق ذاته، حذر قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد اللهي من أن إيران ستشن هجمات مدمرة ضد إسرائيل والدول الداعمة لها إذا أقدمت تل أبيب على الرد أو وسعت عملياتها العسكرية في لبنان.

من جانبه، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن الرد على استهداف الضاحية الجنوبية سيكون "حاسماً ومؤلماً"، مضيفاً أن إسرائيل "يجب أن تُؤدَّب وتُعاد إلى مكانها". واختتم تصريحاته بعبارة لافتة أثارت التكهنات حول تحرك وشيك، قائلاً: "راقبوا سماء الأراضي المحتلة الليلة".

