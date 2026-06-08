اتصالات إقليمية وتحذيرات دولية.. إيران والسعودية تبحثان التصعيد الإسرائيلي وبريطانيا تدعو للتهدئة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان تناولت التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، مع التركيز على ما وصفته طهران باستمرار الهجمات الإسرائيلية والتداعيات المترتبة عليها.

وفي سياق متصل، شددت بريطانيا على ضرورة تجنب أي مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل، مؤكدة أن عودة الصراع المباشر بين الجانبين لن تخدم مصالح الاستقرار الإقليمي أو الدولي.

وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية البريطانية، إن خفض التوتر وضبط النفس يمثلان أولوية في المرحلة الحالية، داعية إلى مواصلة المسار الدبلوماسي للوصول إلى تسوية مستدامة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتحافظ على انسياب حركة التجارة العالمية.

