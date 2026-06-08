خلاف حول إيران وتجميد مساعدات غزة.. تفاصيل مكالمة حاسمة بين ترامب ونتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فحوى اتصال جرى بين الرئيس الأمريكي دونال ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول التطورات المتسارعة في الملف الإيراني والتصعيد الإقليمي.

وبحسب التقارير، أبلغ ترامب نتنياهو أن الولايات المتحدة لا تنوي المشاركة في أي هجوم عسكري محتمل ضد إيران في المرحلة الحالية، مؤكداً عدم وجود موافقة أمريكية على تنفيذ عملية إسرائيلية واسعة ضد طهران في الوقت الراهن.

في المقابل، أطلع نتنياهو الجانب الأمريكي على نيته المضي نحو تنفيذ هجوم واسع ضد إيران، وسط استمرار التوترات الأمنية والتصعيد المتبادل بين الطرفين.

وفي سياق منفصل، أفادت التقارير بأن إسرائيل قررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، في خطوة قد تزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.