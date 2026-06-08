إيران تغلق أجواء مطار الإمام الخميني بعد هجوم إسرائيلي

أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق المجال الجوي المحيط بـمطار الإمام الخميني الدولي وتعليق حركة الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع داخل إيران فجر اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو شن قبل قليل غارات استهدفت، بحسب بيانه، أهدافا عسكرية في كل من غرب ووسط إيران، في تطور جديد يرفع منسوب التوتر في المنطقة.

وفي المقابل، أفادت وكالة “مهر” الإيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة طهران، إضافة إلى مدينتي تبريز وأصفهان، دون تقديم تفاصيل فورية عن حجم الأضرار أو طبيعة الأهداف التي تم استهدافها داخل إيران.