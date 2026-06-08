استنفار إقليمي بعد الهجوم على إيران.. السعودية تفعل الإنذار المبكر والاحتلال يرصد صاروخا من اليمن

شهدت المنطقة تطورات متسارعة فجر الاثنين، مع إعلان الدفاع المدني السعودي تفعيل نظام الإنذار المبكر في محافظة الخرج للتحذير من خطر محتمل.

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد ومتابعة مساره. وجاء ذلك بالتزامن مع حالة التأهب التي تشهدها المنطقة عقب التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران.

من جهة أخرى، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول عسكري أمريكي نفيه مشاركة الولايات المتحدة في الهجوم الذي استهدف إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن إسرائيل نفذت هجمات داخل الأراضي الإيرانية مستخدمة صواريخ أطلقت من الجو، مستهدفة عدداً من المواقع في مناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب مصادر إيرانية، طالت الضربات مدناً رئيسية بينها طهران وأصفهان وتبريز وكرمانشاه وكرج، إضافة إلى مناطق أخرى في غرب إيران، وسط تقارير عن سماع انفجارات قوية في عدة مواقع.