إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في طهران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إيراني، أعلن أن هناك انفجارات ضخمة في طهران.

كما افادت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إن المواقف الأمريكية متناقضة.. وواشنطن تسعى لإثارة التوترات، ولا يمكن فصل التحركات الإسرائيلية عن السياسة الأمريكية.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تجدد التوترات في المنطقة، وأن الولايات المتحدة انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار.



وتابعت أن وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان جزء من الاتفاق مع واشنطن، وأن انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان من شأنه تقويض المسار الدبلوماسي مع واشنطن.



