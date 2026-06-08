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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تغلق المجال الجوي حول مطارها الرئيسي بعد الهجمات الإسرائيلية

إيران تغلق المجال الجوي حول مطارها الرئيسي بعد الهجمات الإسرائيلية
إيران تغلق المجال الجوي حول مطارها الرئيسي بعد الهجمات الإسرائيلية
أ ش أ

 أغلقت إيران، اليوم الاثنين، المجال الجوي حول مطارها الرئيسي، بعد أن استهدفت إسرائيل المناطق الوسطى والغربية من البلاد.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن إسرائيل شنت غارات جوية في وقت مبكر من اليوم الإثنين استهدفت وسط وغرب إيران رداً على إطلاق صواريخ من طهران، وهي هجمات هددت بجر منطقة الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدن أصفهان وكرج وتبريز وطهران، ووصف شاهد عيان في طهران سماع انفجار كبير واحد على الأقل في مكان ما غربي العاصمة الإيرانية، وأغلقت إيران المجال الجوي حول مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وهو المطار الرئيسي في البلاد، بعد الهجوم الإسرائيلي.
ولم يقدم المسؤولون الإيرانيون أي تفاصيل بشأن ما تم استهدافه، ولا أي معلومات عن الأضرار، وقال الحرس الثوري الإيراني إن إسرائيل استخدمت صواريخ باليستية تطلق من الجو في هجومها صباح الإثنين.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً مع بدء الضربات، قائلاً: "قبل وقت قصير، قصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافاً عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران".
ولم يستجب البيت الأبيض للرسائل المتعلقة بالضربات وما إذا كانت قد نفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

المجال الجوي استهدفت إسرائيل وكالة أسوشيتد برس للأنباء غارات جوية

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