ترامب يقلل من الهجوم الإيراني: المفاوضات مستمرة.. وطرح الخيار العسكري والحصار

أكد الرئيس الأمريكي دنالد ترامب، أن الضربات الإيرانية الأخيرة لم تترك تأثيراً يذكر على مسار المفاوضات الجارية مع إيران، مشدداً على أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة رغم التصعيد العسكري الأخير.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن ترامب قوله إن نجاح الاتفاق مع طهران ما زال ممكناً، وإن فشل المفاوضات لن يكون نتيجة للهجمات الأخيرة، معتبراً أن تلك الضربات "لن تؤثر بأي شكل من الأشكال" على المسار التفاوضي.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة تدرس خياراتها في حال تعثر التوصل إلى اتفاق، موضحاً أن البدائل تشمل مواصلة الضغوط الاقتصادية والحصار المفروض على إيران، أو اللجوء إلى إجراءات عسكرية إضافية ضد ما تبقى من الأهداف التي لم يتم التعامل معها سابقاً.