مسئول إسرائيلي: المجلس الوزاري المصغر قرر وقف الهجمات على إيران واستمرارها في جنوب لبنان

أفاد إعلام إسرائيلي عن مسئول، أن المجلس الوزاري المصغر قرر وقف الهجمات على إيران واستمرار العملية العسكرية في جنوب لبنان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد مسئول رفيع في حزب الله أن الحزب لم يجرِ أي اتصال مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تكذيب لتصريحات الأخير من قبل بأنه جرى تواصل مع الحزب المتمركز في جنوب لبنان.

حزب الله يكذب ترامب



ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة التي توحي بخلاف ذلك، أفادت وكالة فرانس برس أن مسؤولاً رفيعاً في الحزب ينفي أي اتصال مباشر مع الرئيس.

وقال محمود قماتي، المسؤول البارز في حزب الله، للوكالة في رد مكتوب: "لم يكن هناك أي اتصال مباشر بين الرئيس ترامب ومسئولي حزب الله".