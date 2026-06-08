مسؤول في حزب الله يفجّر مفاجأة: تصريحات ترامب بشأن تواصلنا معه غير صحيحة

أكد مسؤول رفيع في حزب الله أن الحزب لم يجرِ أي اتصال مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تكذيب لتصريحات الأخير من قبل بأنه جرى تواصل مع الحزب المتمركز في جنوب لبنان.

حزب الله يكذب ترامب

ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة التي توحي بخلاف ذلك، أفادت وكالة فرانس برس أن مسؤولاً رفيعاً في الحزب ينفي أي اتصال مباشر مع الرئيس.

وقال محمود قماتي، المسؤول البارز في حزب الله، للوكالة في رد مكتوب: "لم يكن هناك أي اتصال مباشر بين الرئيس ترامب ومسؤولي حزب الله".

ويأتي هذا بعد أن صرّح ترامب للصحفيين يوم الأربعاء الماضي قائلاً: "لقد تحدثنا بالفعل مع حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق".

وتدور اشتباكات عنيفة بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العناصر من الجانبين بعدما اندلعت المواجهة بينهما في مستهل مارس الماضي، على إثرهجوم الحزب على شمال دولة الاحتلال بعد ساعات من بدء الهجوم الأمريكي المشترك ضد إيران نهاية فبراير الماضي.