سيناتور أمريكي: نتنياهو أهان ترامب بالرد على الهجوم الإيراني

عبر السيناتور الأمريكي كريس مورفي، عن غضبه من التطورات التي جرت في الشرق الأوسط، بعدما شنت إيران هجوما ضد إسرائيل، وإعلان الرئيس دونالد ترامب، أنه سيطالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعدم الرد إلا أن الخير شن هجوما ضد مواقع إيرانية.

نتنياهو أهان ترامب

وفي هذ السياق، أكد السيناتور كريس مورفي أن هذه الحرب كانت لترامب والقوة الأمريكية بشكل عام، مضيفا عبر حسابه بمنصة "إكس" أنه "عندما يعلن ترامب أنه سوف يتصل بنتنياهو ويخبره بألا يرد على الهجوم، وفي غضون ساعات يقوم نتنياهو بالرد، فإن الإهانة تتفاقم فقط".

وجاء تصريح "مورفي" عبر حسابه بمنصة "إكس"، تعليقا على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بضرب أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط البلاد.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "أكسيوس" بأنه سيتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد إيران، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر شن هجوم ضد طهران.

وفي الوقت ذاته، وجه رسالة للنظام الإيراني عبر شبكة "فوكس نيوز"، قائلا “ما أقترحه على إيران: لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي.. عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا اتفاقاً”، إلا أن المواجهة اشتعلت بين إسرائيل وإيران، وواصل الطرفين الهجمات.