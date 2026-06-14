رئيس أركان جيش الاحتلال: لبنان مركز الثقل الرئيسي ومستعدون لأي تطورات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تصديق رئيس الأركان على عدد من المخططات التي تخص عمليات الجيش في المستقبل ؛ الذي أكد في لقاء مع قادة المنطقة الشمالية مواصلة العمليات في لبنان.



وأضاف: لبنان هو مركز الثقل الرئيسي لكننا نستعد لاحتمال تطورات في ساحات أخرى.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في تصريحات : نتابع عن كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في جميع الساحات

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على ضرورة مواصلة العمل استباقيا وهجوميا وتعميق التوغل حسب الحاجة لإزالة التهديد عن سكان الشمال.