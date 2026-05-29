من مزارع شبعا.. زامير : الضرر التراكمي اللاحق بحزب الله بالغ وغير مسبوق

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير خلال تفقد قواته بمزارع شبعا أن الضرر التراكمي اللاحق بحزب الله بالغ وغير مسبوق ، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة ضرب عناصر الحزب في كل مكان.

وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية في تصريحات له : هدفنا تعميق ضرباتنا لحزب الله وإبعاد التهديدات والدفاع عن بلداتنا الشمالية.

وختم زامير: قواتنا تتقدم وكل إنجاز إضافي يعزز أمننا ويساعد السياسيين على خلق ظروف أفضل لترتيبات أمنية مستقبلية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أمس الخميس أن قوات الدفاع الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني في جنوب لبنان.

وقال في بيان نقلته القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية: "نحن نضرب وسنواصل ضرب حزب الله بقوة كبيرة"، مضيفاً أن إسرائيل قصفت أيضاً بيروت وصور أمس.

لطالما شكّل نهر الليطاني "منطقة عازلة استراتيجية"، إذ يقع مساره في جنوب لبنان بمحاذاة حدود إسرائيل الشمالية تقريباً. ويبدو أن إسرائيل قد انتهكت وقف إطلاق النار المؤقت عمداً.