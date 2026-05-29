جيش الاحتلال يزعم اغتيال نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحركة حماس.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في يومه الـ231، مستهدفًا مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة.

وشهدت مدينة غزة واحدة من أعنف الغارات، بعدما استهدفت طائرات الاحتلال بناية سكنية في شارع عمر المختار وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد قائد كتيبة الزيتون في كتائب القسام عماد حسان اسليم، برفقة ابنته إسراء (17 عامًا).

وزعم جيش الاحتلال أن الغارة استهدفت أيضًا قياديًا آخر في كتائب القسام، دون صدور أي تأكيد فلسطيني بشأن ذلك.

وفي جنوب القطاع، واصل الاحتلال إطلاق النار بشكل مكثف شرق خان يونس، بالتزامن مع عمليات قصف وإطلاق نار شرقي مدينة غزة.