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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زامير يتحدى ترامب: لا هدنة في لبنان والجيش جاهز لجولة جديدة مع إيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان مستمرة، نافياً وجود أي وقف لإطلاق النار على الأرض رغم الحديث عن تفاهمات أعلنت مؤخراً من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال زيارة ميدانية إلى قاعدة بحرية في مدينة حيفا، شدد زامير على أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل نشاطها العسكري على الجبهة اللبنانية وفق متطلبات الأمن والعمليات، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال يحافظ على جاهزية عالية لمواجهة مختلف التهديدات.

وفي ما يتعلق بإيران، أوضح رئيس أركان جيش الاحتلال أن المؤسسة العسكرية مستعدة للعودة إلى القتال بشكل فوري إذا اقتضت الظروف ذلك، مؤكداً أن الجيش يواصل الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة في المنطقة.

وتأتي تصريحات زامير في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار حالة التأهب على أكثر من جبهة، وسط تحذيرات إسرائيلية متكررة من أي تحركات قد تهدد أمنها أو مصالحها الاستراتيجية.

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وقف لإطلاق النار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس أركان جيش الاحتلال

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