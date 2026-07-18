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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قبل صافرة النهاية .. هل يكتب ميسي الفصل الأخير نحو الكرة الذهبية التاسعة؟

ميسي
ميسي
أمينة الدسوقي

لم يعد نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا مجرد مواجهة لتحديد بطل العالم، بل تحول إلى ليلة قد تعيد رسم ملامح سباق الكرة الذهبية فبينما تترقب الجماهير هوية المنتخب الذي سيرفع الكأس، تتجه الأنظار نحو ليونيل ميسي، الذي يقف على أعتاب إنجاز تاريخي جديد قد يقوده إلى الفوز بالكرة الذهبية للمرة التاسعة في مسيرته الأسطورية.

وبعد سنوات طويلة من صناعة المجد، يبدو أن النجم الأرجنتيني وجد في مونديال 2026 فرصة جديدة لإثبات أن الزمن لم ينتصر عليه، وأن العبقرية الكروية لا تزال قادرة على صناعة الفارق في أكبر المحافل.

من الشكوك إلى الإبهار رحلة قلبت كل التوقعات

قبل انطلاق البطولة، لم يكن كثيرون يراهنون على ميسي فقد دخل المونديال وسط تساؤلات حول جاهزيته البدنية، خاصة بعد غياب دام 36 يومًا بسبب إصابة، إلى جانب اكتفائه بهدفين فقط في المباريات الودية الأخيرة للأرجنتين.

لكن مع انطلاق المنافسات، تبددت تلك المخاوف سريعًا فقد استعاد قائد "التانجو" بريقه، وقدم واحدة من أفضل بطولاته الدولية، ليتصدر قائمة هدافي كأس العالم برصيد 8 أهداف، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، ويصبح اللاعب الأكثر تأثيرًا في مشوار منتخب بلاده نحو المباراة النهائية.

قائد لا يعرف الاستسلام

لم تقتصر بصمة ميسي على التسجيل وصناعة الأهداف، بل كان العقل المدبر لكل هجمة أرجنتينية، والقائد الذي منح زملاءه الثقة في أصعب اللحظات.

ويرى اللاعب الأرجنتيني السابق أنخيل ماركوس أن ما قدمه ميسي فاق جميع التوقعات، مؤكدًا أن وصول الأرجنتين إلى النهائي ارتبط بشكل مباشر بما يقدمه قائدها داخل المستطيل الأخضر، بعدما نجح في قيادة الفريق بثبات وخبرة استثنائية.

أعاد اختراع نفسه

ورغم تقدمه في العمر وبلوغه التاسعة والثلاثين، أثبت ميسي أن كرة القدم لا تعتمد على السرعة وحدها، بل على الذكاء والقدرة على قراءة المباريات.

ويؤكد المدافع الأرجنتيني السابق ريناتو سيفيلي أن السر الحقيقي يكمن في تطور أسلوب لعب ميسي، إذ أصبح أكثر قدرة على إدارة إيقاع اللقاء، واتخاذ القرار الصحيح في اللحظة المناسبة، مع توظيف خبراته لخدمة المجموعة، بدلاً من الاعتماد على الحلول الفردية فقط.

هذا التطور منح المنتخب الأرجنتيني توازنا كبيرًا، وجعل قائده أكثر تأثيرا رغم تراجع قدراته البدنية مقارنة بسنواته الذهبية.

90 دقيقة قد تصنع التاريخ

أمام إسبانيا، يخوض ميسي واحدة من أهم مباريات مسيرته فالفوز بكأس العالم لن يمنح الأرجنتين لقبا جديدا فقط، بل سيعزز أيضًا فرص قائدها في اعتلاء منصة الكرة الذهبية للمرة التاسعة، بعدما أعادت مجلة "فرانس فوتبول" التأكيد على أحقية اللاعبين المحترفين خارج أوروبا في المنافسة على الجائزة.

ويؤمن كثيرون داخل الأرجنتين بأن ما قدمه ميسي في البطولة يجعله الأحق بالتتويج، خاصة إذا نجح في قيادة منتخب بلاده إلى اللقب العالمي للمرة الثانية تواليا.

ليلة الحسم بين الكأس والكرة الذهبية

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2026 في السادس والعشرين من أكتوبر المقبل، إلا أن نهائي كأس العالم قد يكون المحطة الأكثر تأثيرا في تحديد هوية الفائز.

وبين حلم رفع كأس العالم، والطموح في إضافة كرة ذهبية تاسعة إلى خزائنه، يقف ليونيل ميسي أمام فرصة استثنائية لكتابة فصل جديد في واحدة من أعظم المسيرات التي عرفتها كرة القدم، مؤكداً أن الأساطير الحقيقية لا يحدها العمر، بل تصنع تاريخها كلما اعتقد الجميع أن النهاية قد اقتربت.

نهائي المونديال نهائي كأس العالم نهائي كأس العالم 2026 الأرجنتين وإسبانيا ليونيل ميسي مونديال 2026

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