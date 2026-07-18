الكويت.. إصابة رجال إطفاء وعامل أثناء إخماد حريقين اندلعا بعد هجمات إيرانية

أصيب عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين في الكويت، اليوم "السبت"، أثناء التعامل مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين عقب هجمات إيرانية.

وأفادت قوة الإطفاء العام الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، بأن 5 فرق إطفاء وبمساندة من فرق إطفاء القطاع النفطي تشارك في السيطرة على الحريق في الموقع الأول والذي نجم عنه عدد من الإصابات، في حين تشارك 3 فرق أخرى في الموقع الثاني.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة ​الكهرباء والماء والطاقة ‌المتجددة الكويتية اليوم، السبت، ​عن اندلاع حريق في إحدى ⁠محطات ​الكهرباء وتقطير ​المياه إثر هجوم إيراني.

وأضافت أنه تم فصل عدد من وحدات التوليد ‌كإجراء ⁠احترازي حفاظا على سلامة المحطة واستقرار الشبكة، مشيرة إلى أنه ⁠جرى تفعيل خطط الطوارئ مع مواصلة ⁠أعمال الإطفاء والإصلاح.