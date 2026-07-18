الصين تخصص 4.4 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الإنقاذ عقب انهيار أرضي

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، تخصيص 30 مليون يوان (حوالي 4.4 مليون دولار أمريكي) من الميزانية المركزية لدعم جهود الإنقاذ الطارئ في أعقاب انهيار أرضي وقع في بلدية تشونجتشينج بجنوب غربي الصين.

ووقع الانهيار الأرضي يوم أمس /الجمعة/ في محافظة بنجشوي الذاتية الحكم لقوميتي مياو وتوجيا، ما أسفر عن محاصرة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين. وعلى إثر الحادث، فعّلت اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث والحد من آثارها والإغاثة منها استجابة طارئة للإغاثة من الكوارث من المستوى الرابع.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أنه سيتم استخدام هذه المخصصات في تنفيذ أعمال الترميم العاجلة للبنية التحتية ومرافق الخدمات العامة في المنطقة المتضررة من الكارثة، وفقا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.