الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدخل المغير شرق رام الله

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخل قرية المغير، شمال شرق رام الله، قبيل تشييع جثمان شهيد فلسطيني ارتقى صباح اليوم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قبل أسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي للقرية في كلا الاتجاهين، ومنعت الفلسطينيين من المرور، علما أنه المدخل الوحيد للقرية حاليا، فيما تواصل إغلاق المدخل الشرقي منذ 4 أعوام.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل، خلال اقتحامها بلدتي ميثلون جنوب شرق جنين، ويعبد جنوب غرب المحافظة، كما اعتقلت 11 فلسطينيا من محافظة الخليل، بينهم مسن، من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم، وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، والتنكيل بهم.