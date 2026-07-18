ارتفاع الصادرات المصرية إلى تنزانيا بنسبة 3.2% خلال الربع الأول من 2026

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء أكرم الجوهري، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تنزانيا لتسجل 11.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 10.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 3.2٪.

بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من تنزانيا لتصل إلى 1.2 مليون دولار خلال الرابع الأول من العام الجاري مقابل 5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 75.8%.



وأشار المركزي للإحصاء ، إلى انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا لتبلغ 12.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 15.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 21.6%، وذلك نتيجة لانخفاض الواردات المصرية من تنزانيا خلال الربع الأول من العام الجاري.

أهم عشر سلع صدرتها مصر إلى تنزانيا

1. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها بقيمة 3.1 مليون دولار.

2. ملح وكبريت بقيمة 1.8 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.1 مليون دولار.

4. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 980.8 ألف دولار.

5. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 796.1 ألف دولار.

6. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 459.6 ألف دولار.

7. خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 287.2 ألف دولار.

8. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 280.6 ألف دولار.

9. منتجات الصيدلة بقيمة 276.6 ألف دولار.

10. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 273.2 ألف دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من تنزانيا خلال الربع الأول من عام 2026:

1. تبغ بقيمة 590.7 ألف دولار.

2. ألياف نسيجية نباتية بقيمة 230.3 ألف دولار.

3. أسماك بقيمة 147.7 ألف دولار.

4. بذور وأثمار زيتية بقيمة 69.1 ألف دولار.

5. بن وشاي بقيمة 60.2 ألف دولار.

6. فواكه بقيمة 59.1 ألف دولار.

7. خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 39.4 ألف دولار.