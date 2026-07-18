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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإيراني يعلن تدمير مقاتلتين على الأقل و3 طائرات أمريكية أخري

الجيش الإيراني
الجيش الإيراني
محمد على

قال الجيش الإيراني أنه جرى تدمير طائرتين مقاتلتين على الأقل و3 طائرات أمريكية وإلحاق أضرار جسيمة بعدد آخر، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية.

وأفاد التلفزيون الإيراني على تطبيق تلجرام بأن القوات الإيرانية استهدفت في الكويت مستودع ذخيرة في قاعدة الأديرع ومباني مقار ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم وعدة جسور اتصالات، إضافة إلى استهدافها قاعدة جوية أميركية في البحرين.

وأعلنت السلطات الكويتية السبت أن فرق الإطفاء تكافح حريقين في موقعين لم تحددهما، اندلعا جرّاء الهجمات الإيرانية، مشيرة إلى إصابة عدد من عناصرها.

وكانت قد أعلنت تَعرُّض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني واندلاع حريق فيها. ويُعد هذا ثاني استهداف لمحطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه خلال يومين، وذلك غداة تعرض إحدى محطاتها لهجوم أسفر عن اندلاع حريق وأضرار في مرافقها ووحداتها.

وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان "في ظل الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت؛ تعرضت محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم معادٍ أسفر عن اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة، مما استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية تمثلت في فصل عدد من وحدات التوليد، حفاظا على سلامة المحطة والعاملين فيها، وضمان استقرار المنظومة الكهربائية".

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية السبت "إعادة جدولة أغلب رحلاتها بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي نظرا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدواني الإيراني".

في البحرين، أعلن الجيش السبت اعتراض هجمات إيرانية جديدة،  في المنامة بسماع أصوات انفجارات عدّة صباحا.

وقالت قوة دفاع البحرين في بيان "تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم السبت".

ومنذ فجر السبت، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية خمس مرات على منصة إكس إطلاق صافرة الإنذار، وطلبت "من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

وفي الأردن أفاد بيان للجيش نقلا عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية أسقطت عشرة صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة مؤكدا أن "عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وفي وقت سابق السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما "بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأميركية" واصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مضيق هرمز، الأمر الذي نفاه الجيش الأميركي.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني أيضا بأنه استخدم صواريخ وطائرات مسيرة لإيقاف أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز الذي أعلنت طهران إغلاقه أمام الملاحة.

وتوعد محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى، كما نقل عنه التلفزيون الرسمي الجمعة، بأن تدخل إيران "مرحلة هجوم شامل" إذا استمرت الضربات الاميركية أكثر "من يومين الى ثلاثة ايام".

وقال رضائي وفقا للتلفزيون الرسمي إن إيران لن تكتفي "بالرد بالمثل (...) ولن يكون هناك أي حد سياسي يوفر الأمان للقوات التي تواجه الهجمات الإيرانية".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت الجمعة تنفيذ موجة جديدة من الضربات بهدف "مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية".

وفي أكبر تصعيد منذ استئناف الأعمال العدائية بين الطرفين، اتهمت إيران القوات الأمريكية باستهداف بنى تحتية مدنية شملت مطارا وجسورا وميناء ومحطة للقطارات.

الجيش الإيراني طائرتين مقاتلتين و3 طائرات أمريكية الجيش

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