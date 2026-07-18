مصرع 4 أشخاص وفقدان 4 آخرين إثر وقوع فيضان في شمال فيتنام

أفادت وسائل إعلام فيتنامية، اليوم السبت، بمصرع أربعة أشخاص وفقدان أربعة آخرين، إثر وقوع فيضان اجتاح قرية جبلية في مقاطعة "لاي تشاو" شمالي البلاد.

ونقلت شبكة تشانيل نيوز آشيا عن تلك الوسائل قولها إن الفيضان، الذي اجتاح قرية "موونج ثان" صباح أمس وقع بعد هطول غزير للأمطار استمر لأيام على عدة مناطق في شمال فيتنام، قد تسبب في إصابة سبعة أشخاص أيضا.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث الحكومية، أن الانهيارات الأرضية والفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي وقعت منذ يوم الأربعاء الماضي قد أدت إلى تضرر الطرق وشبكات الكهرباء ومئات المنازل، وغمر 238 هكتارا من المحاصيل في المنطقة.

وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن تشهد عدة مناطق في شمال البلاد اليوم هطول أمطار غزيرة تصل إلى 250 مليمترا، محذرة من وقوع المزيد من الفيضانات و الانهيارات الأرضية.

يذكر أن فيتنام تتعرض لعواصف وفيضانات عنيفة خلال موسم الأمطار الذي يبلغ ذروته في الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر. ووفقا للبيانات الحكومية، فقد أودت الكوارث الطبيعية - أغلبها فيضانات - بحياة 489 شخصا في البلاد العام الماضي.



