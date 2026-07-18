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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سليمان: سأتقدم بمذكرة في الاجتماع القادم تتضمن عددًا من المقترحات

عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد سليمان
عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد سليمان
أ ش أ

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم /السبت/، أنه سيتقدم بمذكرة رسمية في الاجتماع القادم للمجلس يتضمن عددا من المقترحات والمحددات.

وكتب أحمد سليمان ، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" اليوم، "تابعت عن كثب خلال الأيام الماضية، وتلقيت ببالغ الاهتمام العديد من الاتصالات من السادة أعضاء الجمعية العمومية الكرام، وجماهيرنا الوفية العاشقة للكيان الأبيض، الذين أعربوا عن مخاوفهم وحرصهم الشديد على مستقبل نادي الزمالك وهويته التاريخية".

وأكد أنه لن يقبل التفريط في حقوق ومصالح النادي تحت أي ظرف بصفته عضو بمجلس الإدارة الحالي، معلنًا تقدمه بمذكرة رسمية في الاجتماع القادم للمجلس، تتضمن المقترحات والمحددات التالية: أولاً، التأكيد على الموافقة الكاملة لإنشاء "شركة نادي الزمالك لكرة القدم وهي الخطوة الاستثمارية التي تأخرت كثيراً وتعد ضرورة للمستقبل.. ثانياً، التمسك بأن تظل "الحصة الحاكمة" في أسهم الشركة بيد النادي، لضمان السيطرة على القرار والحفاظ على هوية الكيان وليس بيد المستثمر".

وتابع "ثالثاً: طرح الملف برمته للمناقشة المفتوحة والاستماع لكافة الآراء فمستقبل النادي وتاريخه لا يمكن رهنه بقرار ١٢ فرداً فقط هم أعضاء المجلس. ويجب عرض التقييم المالي الذي أعدته الشركات المتخصصة بدقة لمعرفة القيمة الحقيقية للشركة وقيمة السهم قبل طرح الحصص للتصويت".

واسترسل "رابعاً: في حال استقرت الآراء على تعديل النسب ونقل الحصة الحاكمة للمستثمر، يجب ألا يمر ذلك إلا من خلال جمعية عمومية غير عادية، تُجرى على أوسع نطاق (يوم جمعة) لضمان أقصى مشاركة ممكنة.. خامساً: أن يكون التصويت على هذا القرار المصيري بشكل مباشر (بنعم أو لا) وعبر اقتراع سري يضمن حرية التعبير للأعضاء".

واختتم سليمان منشوره: "سادساً: تفعيل بند الغرامة المالية على المتخلفين عن الحضور، لضمان حشد أكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية في هذا الحدث التاريخي الذي سيذكر فيه التاريخ من هبّوا للمحافظة على هوية الزمالك وحقوقه المستقبلية".

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك

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