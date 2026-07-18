تنسيق الثانوية العامة 2026.. دليل شامل لكليات ومعاهد شعبة العلمي والبدائل المتاحة

​مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يتصدر "تنسيق الكليات" قائمة اهتمامات الأسر المصرية، حيث يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في رحلة البحث عن الخيارات المتاحة لتأمين المستقبل الأكاديمي والمهني.

وتظل شعبة "العلمي" بشقيها (علوم ورياضة) الأكثر تنوعًا من حيث الفرص المتاحة، إذ لا تقتصر الخيارات على كليات القمة التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل مئات الكليات الحكومية والبدائل التكنولوجية والمعاهد العليا المعتمدة التي تقدم تخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل المعاصر.

و​في السطور التالية، نستعرض دليلاً شاملاً لأبرز الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة العلمية بمختلف شرائح مجاميعهم.

​أولاً: كليات القمة والقطاع الطبي والهندسي (المجاميع المرتفعة)

و​تستقطب هذه الفئة الطلاب الحاصلين على أعلى المجاميع في مرحلة التنسيق الأولى:

​شعبة علمي علوم:

​القطاع الطبي: ويشمل كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، والصيدلة).

​القطاع البيطري والعلوم: وتعد كلية الطب البيطري، وكلية العلوم، وكليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مسارات متميزة تحظى بإقبال واسع.

​شعبة علمي رياضة:

​الهندسة والتكنولوجيا: تتصدر كليات الهندسة الرغبات، تليها كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتي تشهد إقبالاً تاريخيًا متزايدًا لتواكب الطفرة الرقمية العالمية.

​ثانياً: كليات متميزة لمجموع "فوق المتوسط" والمتوسط (المرحلة الثانية والثالثة)

و​إذا لم يحالف الحظ الطالب في اللحاق بكليات القطاع الطبي أو الهندسي، فإن هناك باقة متنوعة من الكليات المرموقة التي تقبل مجاميع تبدأ من %60 فأكثر:

​كليات الفنون والتصميم (بشرط اجتياز اختبار القدرات):

​الفنون التطبيقية والفنون الجميلة (عمارة/فنون): كليات تجمع بين الشغف الفني والفرص المهنية المتميزة.

​كليات العلوم الإنسانية والإدارية:

​الألسن، الإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية: تفتح أبوابها لطلاب العلمي بمجاميع منافسة.

​التجارة، الحقوق، والآداب: متوفرة بنظامي الانتظام والانتساب الموجه في معظم المحافظات.

​كليات نوعية متخصصة:

​الزراعة وتكنولوجيا المصايد والأسماك: تخصصات حيوية تدعم قطاعات الأمن الغذائي.

​التربية والتربية النوعية والطفولة المبكرة: لتأهيل الكوادر التعليمية.

​ثالثاً: المعاهد العليا المعتمدة (البديل الموازي للكليات الحكومية)

و​تمثل المعاهد العليا المعتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات فرصة ذهبية بمصروفات مناسبة، وتمنح خريجيها درجة البكالوريوس المعادلة تماماً للكليات الحكومية:

​المعاهد الهندسية العليا: (لمدة 5 سنوات) وتنتشر في مختلف المحافظات (مثل معهد هندسة وتكنولوجيا العريش، معهد الشروق، ومعهد أكتوبر).

​المعاهد العليا للحاسبات ونظم المعلومات: تمنح بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية أو علوم الحاسب (لمدة 4 سنوات) وهي موازية تماماً لكليات التجارة والحاسبات.

​المعاهد التكنولوجية الفنية: مثل المعاهد التكنولوجية لعلوم المختبرات والتمريض.

​معاهد السياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية: خيارات ممتازة تضمن تأهيلاً سريعاً لسوق العمل بمجاميع تبدأ من %50.



​رابعاً: كليات ومعاهد تقبل من %50 (الفرصة ما زالت قائمة)

و​بالنسبة للطلاب الذين حصلوا على مجاميع متواضعة، فإن باب التعليم العالي لم يغلق في وجوههم؛ إذ تتيح وزارة التعليم العالي العديد من الأماكن في:

​كليات التربية الرياضية والتربية النوعية (موسيقية وفنية): وتتطلب اجتياز اختبارات القدرات.

​المعاهد الفنية التجارية والصناعية: (نظام سنتين) والتي تمكن الطالب المتفوق بها من عمل "معادلة" والالتحاق مباشرة بكليات الهندسة أو التجارة في الفرقة الأولى.

​المعاهد العليا الخاصة للغات والإدارة: والمنتشرة جغرافياً لتقديم برامج دراسية مرنة.