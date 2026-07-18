قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنمية المحلية: إزالة 3 عقارات مخالفة بالغربية وإحالة الموظفين المتقاعسين للتحقيق
تنظيم وحماية وتمكين اقتصادي.. إطلاق استراتيجية شاملة للمهندسين تقوم على 4 ركائز و14 محورا
مشروعات تنموية.. الرئيس السيسي : بحثنا مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين القاهرة ودار السلام
الرئيس السيسي من تنزانيا: بحثنا مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين "القاهرة" و "دار السلام" عن طريق إقامة مشروعات تنموية
مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟
5820 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم في مصر
عمدة نيويورك يبحث قانونيا إمكانية اعتقال نتنياهو خلال زيارته للأمم المتحدة
الرئيس السيسي من تنزانيا: بحثنا مقترح استحداث خط ملاحي للربط البحري بين مينائي "سفاجا" و"دار السلام"
تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن
الخليج يدفع الثمن .. نيران المواجهة الأمريكية - الإيرانية تحرق المنطقة| تفاصيل
الرئيس السيسي: نتطلع لإتاحة المزيد من المشروعات التنزانية أمام الشركات المصرية
نصدق مين؟.. استقالة مفاجئة لـ ربيع ياسين من السكة ونجله يكشف المستور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تنسيق الثانوية العامة 2026.. دليل شامل لكليات ومعاهد شعبة العلمي والبدائل المتاحة

التنسيق
التنسيق
قسم الخدمات

​مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يتصدر "تنسيق الكليات" قائمة اهتمامات الأسر المصرية، حيث يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في رحلة البحث عن الخيارات المتاحة لتأمين المستقبل الأكاديمي والمهني. 

وتظل شعبة "العلمي" بشقيها (علوم ورياضة) الأكثر تنوعًا من حيث الفرص المتاحة، إذ لا تقتصر الخيارات على كليات القمة التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل مئات الكليات الحكومية والبدائل التكنولوجية والمعاهد العليا المعتمدة التي تقدم تخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل المعاصر.  

تنسيق الجامعات 2026.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

و​في السطور التالية، نستعرض دليلاً شاملاً لأبرز الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة العلمية بمختلف شرائح مجاميعهم.  

​أولاً: كليات القمة والقطاع الطبي والهندسي (المجاميع المرتفعة)

و​تستقطب هذه الفئة الطلاب الحاصلين على أعلى المجاميع في مرحلة التنسيق الأولى:  

​شعبة علمي علوم:  

​القطاع الطبي: ويشمل كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، والصيدلة).  

​القطاع البيطري والعلوم: وتعد كلية الطب البيطري، وكلية العلوم، وكليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مسارات متميزة تحظى بإقبال واسع.  
​شعبة علمي رياضة:  

تنسيق الجامعات 2024

​الهندسة والتكنولوجيا: تتصدر كليات الهندسة الرغبات، تليها كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتي تشهد إقبالاً تاريخيًا متزايدًا لتواكب الطفرة الرقمية العالمية.  

​ثانياً: كليات متميزة لمجموع "فوق المتوسط" والمتوسط (المرحلة الثانية والثالثة)

و​إذا لم يحالف الحظ الطالب في اللحاق بكليات القطاع الطبي أو الهندسي، فإن هناك باقة متنوعة من الكليات المرموقة التي تقبل مجاميع تبدأ من %60 فأكثر:  

​كليات الفنون والتصميم (بشرط اجتياز اختبار القدرات):  

​الفنون التطبيقية والفنون الجميلة (عمارة/فنون): كليات تجمع بين الشغف الفني والفرص المهنية المتميزة.  

تنسيق الجامعات 2025

​كليات العلوم الإنسانية والإدارية:  

​الألسن، الإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية: تفتح أبوابها لطلاب العلمي بمجاميع منافسة.  

​التجارة، الحقوق، والآداب: متوفرة بنظامي الانتظام والانتساب الموجه في معظم المحافظات.  

​كليات نوعية متخصصة:  

​الزراعة وتكنولوجيا المصايد والأسماك: تخصصات حيوية تدعم قطاعات الأمن الغذائي.  

​التربية والتربية النوعية والطفولة المبكرة: لتأهيل الكوادر التعليمية.  

​ثالثاً: المعاهد العليا المعتمدة (البديل الموازي للكليات الحكومية)

تنسيق الجامعات 2024

و​تمثل المعاهد العليا المعتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات فرصة ذهبية بمصروفات مناسبة، وتمنح خريجيها درجة البكالوريوس المعادلة تماماً للكليات الحكومية:  

​المعاهد الهندسية العليا: (لمدة 5 سنوات) وتنتشر في مختلف المحافظات (مثل معهد هندسة وتكنولوجيا العريش، معهد الشروق، ومعهد أكتوبر).  

​المعاهد العليا للحاسبات ونظم المعلومات: تمنح بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية أو علوم الحاسب (لمدة 4 سنوات) وهي موازية تماماً لكليات التجارة والحاسبات.  

​المعاهد التكنولوجية الفنية: مثل المعاهد التكنولوجية لعلوم المختبرات والتمريض.  

تنسيق الجامعات 2024

​معاهد السياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية: خيارات ممتازة تضمن تأهيلاً سريعاً لسوق العمل بمجاميع تبدأ من %50. 


​رابعاً: كليات ومعاهد تقبل من %50 (الفرصة ما زالت قائمة)

و​بالنسبة للطلاب الذين حصلوا على مجاميع متواضعة، فإن باب التعليم العالي لم يغلق في وجوههم؛ إذ تتيح وزارة التعليم العالي العديد من الأماكن في:  

​كليات التربية الرياضية والتربية النوعية (موسيقية وفنية): وتتطلب اجتياز اختبارات القدرات.  

​المعاهد الفنية التجارية والصناعية: (نظام سنتين) والتي تمكن الطالب المتفوق بها من عمل "معادلة" والالتحاق مباشرة بكليات الهندسة أو التجارة في الفرقة الأولى.  

تنسيق الجامعات 2024

​المعاهد العليا الخاصة للغات والإدارة: والمنتشرة جغرافياً لتقديم برامج دراسية مرنة.

الثانوية العامة الشعبة العلمية تنسيق الجامعات علمي علوم علمي رياضة كليات ومعاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

صلاح وشوبير

ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

ترشيحاتنا

السلع الغذائية

مركز الأزهر للفتوى: الخصومات الوهمية على السلع خداع محرم وأكل أموال الناس بالباطل

الشيخ ايمن عبد الغني وكيل الأزهر

أيمن عبد الغني: الأزهر حاضر في كل مراحل القضية الفلسطينية لا يساوم على المبادئ ولا يتخلى عن مسؤولياته

عميدا كليتي الطب بنين وبنات بأسيوط يتفقدان انطلاق أول امتحانات إلكترونية لطلاب الفرقة الخامسة بفرع جامعة الأزهر الوجه القبلي

عميدا كليتي الطب بنين وبنات بأسيوط يتفقدان انطلاق أول امتحانات إلكترونية لطلاب الفرقة الخامسة

بالصور

الإجهاد الحراري أم ضربة الشمس؟ كيف تفرق بينهما ومتى تتوجه للطوارئ؟

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

شارك ‏EX‏.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة بالسوق المصري ‏

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد