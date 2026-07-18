مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي : العالم يعيش حربًا عالمية بصيغة جديدة

أكد عبد الغني العيادي المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، أن التصعيد الدولي الراهن يتجاوز كونه صراعًا إقليميًا، معتبرًا أن العالم يعيش بالفعل شكلًا جديدًا من الحرب العالمية، في ظل تشابك المصالح الاقتصادية والطاقة وتداخل تأثير الأزمات المحلية على النظام الدولي بأكمله.

وأوضح العيادي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن العولمة غيّرت طبيعة الصراعات، فلم تعد الأزمات تقتصر على حدود الدول، بل أصبحت أي حرب أو أزمة اقتصادية في منطقة معينة تنعكس على العالم بأسره، مضيفا أن منطقة الشرق الأوسط تمثل بؤرة توتر دائمة تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى الساعية إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية الدولية.

وأشار المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي إلى أن الاعتقاد بأن إيران تخوض المواجهة بمفردها أو أن الملف النووي هو الدافع الوحيد للولايات المتحدة يمثل قراءة غير مكتملة للمشهد، مؤكدًا أن الصراع يعكس تحولًا في النظام الدولي من مرحلة الأحادية القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب، مع صعود الصين وعودة روسيا إلى المنافسة على النفوذ العالمي، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة ويمنحها أبعادًا دولية أوسع.