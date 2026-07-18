أقطاي عبد الله: ارتداء قميص الأهلي «حلم».. وجئت لحصد البطولات وإسعاد الجماهير

أعرب أقطاي عبد الله، لاعب النادي الأهلي الجديد، عن سعادته الغامرة بالانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، مؤكدًا أن ارتداء قميص الأهلي يمثل حلمًا لأي لاعب، وأنه يتطلع للمساهمة في حصد البطولات وإسعاد جماهير الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أقطاي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن انتقاله إلى الفريق يعد أهم خطوة في مسيرته الكروية؛ نظرًا لما يمتلكه الأهلي من تاريخ كبير وإنجازات جعلته أحد أكبر الأندية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف: "لا أستطيع وصف شعوري بعد إتمام الصفقة، كنت سعيدًا للغاية عندما تلقيت اتصالًا من مسؤولي الأهلي، ولم أتردد لحظة في الموافقة، لأن الأهلي كان خياري الأول منذ البداية".

وأشار إلى أنه تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية، لكنه فضّل ارتداء القميص الأحمر، موضحًا أن رغبته الشخصية كانت العامل الحاسم في اتخاذ القرار، خاصة في ظل المكانة الكبيرة التي يحظى بها الأهلي وجماهيره داخل مصر وخارجها.



أسرتي كانت أكثر الداعمين لانتقالي إلى الأهلي

وكشف اللاعب أن أسرته كانت من أكثر الداعمين لانتقاله إلى الأهلي، مؤكدًا أن جميع أفراد عائلته يشجعون الفريق الأحمر، وهو ما ضاعف سعادتهم بإتمام الصفقة، قائلاً: "فرحة أسرتي كانت كبيرة جدًا، لأنهم كانوا يتمنون رؤيتي لاعبًا في الأهلي منذ فترة".

وأكد أقطاي عبدالله أن المنافسة داخل صفوف الأهلي ستكون حافزًا كبيرًا لتقديم أفضل مستوياته، مشيرًا إلى أنه يدرك حجم المنافسة داخل الفريق، لكنه يثق في قدرته على إثبات نفسه وحجز مكانه في التشكيل الأساسي من خلال الاجتهاد والعمل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هدفه الأول مع الأهلي هو المنافسة على جميع البطولات، سواء المحلية أو القارية، مشددًا على أن إسعاد جماهير النادي وتحقيق تطلعاتها سيكون على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، في ظل الطموحات الكبيرة التي يسعى الفريق لتحقيقها كل موسم.