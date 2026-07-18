الأهلي يستهل استعداداته للموسم الجديد بوديتين أمام النصر ولافينا

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج المباريات الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، حيث تقرر خوض مواجهتين خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد.

ويبدأ الأهلي مبارياته الودية بمواجهة فريق النصر يوم 23 يوليو الجاري، قبل أن يلتقي مع لاڤينا في المباراة الثانية المقرر إقامتها يوم 30 يوليو، وذلك في إطار تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين الدوليين راحة سلبية عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية في بطولة كأس العالم 2026، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية بداية من 27 يوليو، لتكتمل صفوف الفريق استعدادًا للمرحلة الأخيرة من الإعداد.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال المباراتين الوديتين لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزية جميع العناصر، قبل الاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة خلال الموسم الجديد.