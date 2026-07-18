وزير الرياضة يتفقد أعمال التطوير ويزور أرض القرصاية بنادي الصحفيين

أجرى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل جولة تفقدية داخل نادي الصحفيين، تابع خلالها سير أعمال التطوير والإنشاءات الجارية، للاطمئنان على معدلات التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد.

كما شملت الجولة زيارة أرض القرصاية التابعة للنادي، للاطلاع على خطط الاستغلال والتطوير، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للأعضاء والارتقاء بالبنية التحتية للنادي.

وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية بعد التألق في بطولة التصنيف العالمي بالمجر

هنأ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أبطال المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، بعد تحقيق ميداليتين ذهبية وفضية في بطولة التصنيف العالمي للمصارعة المقامة حالياً بالمجر، والتي تعد من أقوى البطولات على مستوى العالم من حيث القوة الفنية والتنافسية بعد بطولة العالم.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بما حققه اللاعب مصطفى حسين من الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 77 كجم، وايضا اللاعب محمد حسن بحصوله على الميدالية الفضية في منافسات وزن 67 كجم.

كما أكد وزير الشباب والرياضة تطلعه إلى استمرار ظهور أبطال مصر بأفضل صورة ممكنة وتحقيق أفضل النتائج على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن المصارعة المصرية تشهد تطورا ًملحوظاً بفضل الجهود المبذولة من الاتحاد المصري للمصارعة، واللاعبين، والجهازين الفني والإداري، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات لوطنهم مصر.