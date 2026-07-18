قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدينيو: قوة الأرجنتين لا تكمن في ميسي وحده.. وهذا سر وصولها لنهائي كأس العالم
أحمد موسى: إيران بتجهز نفسها لحرب طويلة مع أمريكا
مع كلمة المرشد الإيراني .. بلاغ عن حادث سفينة قبالة سواحل الدقم في عُمان
عقوبتها قد تصل للإعدام.. إيران توجه اتهامات بحق رضا بهلوي و300 صحفي
مواجهة أمريكية إيرانية.. ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران والخليج يدفع الثمن
أحمد موسى: ترامب يجهز لهجوم بري على إيران.. وطهران تواصل اعتداءاتها على الأشقاء العرب
زلزال في واشنطن.. أيباك تعاقب 20 نائبا ديمقراطيا بعد التصويت ضد تمويل إسرائيل
اختبارات القدرات.. أماكن أداء الاختبارات بالجامعات 2026
تعليق قوي من أحمد موسى على استمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية | بث مباشر
قادة إسرائيليون يهاجمون الإرهاب اليهودي.. كيف أصبحت المستوطنات أداة انتخابية في دولة الاحتلال؟
مجتبى خامنئي: الانتهاكات الأمريكية تثبت عدم الثقة في «الشيطان الأكبر»
توقيع ترامب «لا قيمة له».. رسالة نارية من المرشد الإيراني لأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من الصدفة إلى التعافي .. ياسر الطوبجي يحكي تفاصيل إصابته بالورم ورحلة الشفاء

ياسر الطوبجي
ياسر الطوبجي
تقى الجيزاوي

كشف الفنان ياسر الطوبجي عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم، مؤكدًا أن اكتشاف إصابته جاء بالصدفة، وأنه يمر حاليًا بمرحلة التعافي.

وقال ياسر الطوبجي خلال لقائه في بودكاست "شقة التعاون" إن بداية الأزمة جاءت أثناء تلقيه العلاج من مشكلة صحية خاصة بالجيوب القولونية، حيث أكد له الأطباء استقرار حالته، لكنه شعر بأن هناك أمرًا غير طبيعي، خاصة مع فقدانه للوزن بشكل ملحوظ.

وأوضح ياسر الطوبجى أن طبيبًا جراحًا يثق به، وكان قد ابتعد عن التواصل معه منذ سنوات، طلب الاطلاع على الأشعة وأصر على إجراء منظار وأخذ عينة، رغم خوفه من الأمر، وهو ما ساعد في اكتشاف الورم مبكرًا.

وأشار الطوبجي إلى أنه علم بنتيجة التحاليل بنفسه بعد التواصل مع المعمل، واصفًا لحظة معرفته بالإصابة بأنها كانت صعبة، موضحًا أن أسرته حاولت في البداية إخفاء الأمر عنه خوفًا على حالته النفسية.

وأضاف أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ساعده من خلال توجيهه إلى طبيب متخصص في جراحات الأورام، لافتًا إلى أنه علم بالتشخيص في بداية يناير، وأجرى العملية يوم 27 من الشهر نفسه، والتي استغرقت نحو 6 ساعات.

وأكد ياسر الطوبجي أنه تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة، ويواصل حاليًا فترة التعافي، معربًا عن شكره للجمهور وزملائه على الدعم والدعوات التي ساندته خلال رحلة العلاج.

ياسر الطوبجي يجرى عملية جراحية فى المعدة 

وفى يناير 2026 ، كشفت زوجة الفنان ياسر الطوبجي تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن نقل إلى المستشفى. 

وقالت زوجة ياسر الطوبجي لـ صدى البلد: الفنان يجري عملية جراحية حاليا داخل غرفة العمليات وهي عملية دقيقة فى المعدة. 

وفضلت زوجة ياسر الطوبجي عدم الكشف عن طبيعة المرض الذى أصابه مؤكدة أن من الأفضل الانتظار حتى انتهاء العملية والاطمئنان على حالة زوجها على أن يقوم بالكشف عن طبيعة مرضه حال رغبته فى فعل ذلك. 

ياسر الطوبجي بودكاست شقة التعاون أشرف زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

صلاح وشوبير

ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات | تحذير لملاك تويوتا بسبب عيب تصنيعي.. حادث قوي لـ هاميلتون يربك فيراري قبل تصفيات جائزة بلجيكا

حادث قوي لـ هاميلتون

حادث قوي لـ هاميلتون يربك فيراري قبل تصفيات جائزة بلجيكا

Galaxy Z Fold 8 Ultra

عرض هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra غير المعلن عنه للبيع بسعر 13,000 دولار

بالصور

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

المروحة أم التكييف؟ أيهما أفضل للنوم في الأجواء شديدة الرطوبة؟

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟

فيديو

ياسر الطوبجي

من الصدفة إلى التعافي .. ياسر الطوبجي يحكي تفاصيل إصابته بالورم ورحلة الشفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد