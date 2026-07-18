من الصدفة إلى التعافي .. ياسر الطوبجي يحكي تفاصيل إصابته بالورم ورحلة الشفاء

كشف الفنان ياسر الطوبجي عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم، مؤكدًا أن اكتشاف إصابته جاء بالصدفة، وأنه يمر حاليًا بمرحلة التعافي.

وقال ياسر الطوبجي خلال لقائه في بودكاست "شقة التعاون" إن بداية الأزمة جاءت أثناء تلقيه العلاج من مشكلة صحية خاصة بالجيوب القولونية، حيث أكد له الأطباء استقرار حالته، لكنه شعر بأن هناك أمرًا غير طبيعي، خاصة مع فقدانه للوزن بشكل ملحوظ.

وأوضح ياسر الطوبجى أن طبيبًا جراحًا يثق به، وكان قد ابتعد عن التواصل معه منذ سنوات، طلب الاطلاع على الأشعة وأصر على إجراء منظار وأخذ عينة، رغم خوفه من الأمر، وهو ما ساعد في اكتشاف الورم مبكرًا.

وأشار الطوبجي إلى أنه علم بنتيجة التحاليل بنفسه بعد التواصل مع المعمل، واصفًا لحظة معرفته بالإصابة بأنها كانت صعبة، موضحًا أن أسرته حاولت في البداية إخفاء الأمر عنه خوفًا على حالته النفسية.

وأضاف أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ساعده من خلال توجيهه إلى طبيب متخصص في جراحات الأورام، لافتًا إلى أنه علم بالتشخيص في بداية يناير، وأجرى العملية يوم 27 من الشهر نفسه، والتي استغرقت نحو 6 ساعات.

وأكد ياسر الطوبجي أنه تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة، ويواصل حاليًا فترة التعافي، معربًا عن شكره للجمهور وزملائه على الدعم والدعوات التي ساندته خلال رحلة العلاج.

ياسر الطوبجي يجرى عملية جراحية فى المعدة

وفى يناير 2026 ، كشفت زوجة الفنان ياسر الطوبجي تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن نقل إلى المستشفى.

وقالت زوجة ياسر الطوبجي لـ صدى البلد: الفنان يجري عملية جراحية حاليا داخل غرفة العمليات وهي عملية دقيقة فى المعدة.

وفضلت زوجة ياسر الطوبجي عدم الكشف عن طبيعة المرض الذى أصابه مؤكدة أن من الأفضل الانتظار حتى انتهاء العملية والاطمئنان على حالة زوجها على أن يقوم بالكشف عن طبيعة مرضه حال رغبته فى فعل ذلك.