تطورات الحالة الصحية لـ ياسر الطوبجي بعد خضوعه لعملية جراحية

حرص المطرب مصطفى شوقي على طمأنة جمهور الفنان ياسر الطوبجي بعد خضوع الأخير لعملية جراحية.



وكتب مصطفى شوقي على صفحته بموقع فيس بوك: صديقي وأخي العزيز ياسر الطوبجي أجرى جراحة ناجحة وهو بخير والحمد لله.. حمد لله على سلامتك والحمد لله على كل حال





وكانت زوجة الفنان ياسر الطوبجي، كشفت تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن نقل إلى المستشفى وهو يجري حاليا عملية جراحية دقيقة فى المعدة.

وقالت زوجة ياسر الطوبجي لـ صدى البلد: الفنان يجري عملية جراحية حاليا داخل غرفة العمليات وهي عملية دقيقة فى المعدة.

وفضلت زوجة ياسر الطوبجي عدم الكشف عن طبيعة المرض الذى أصابه مؤكدة أن من الأفضل الانتظار حتى انتهاء العملية والاطمئنان على حالة زوجها على أن يقوم بالكشف عن طبيعة مرضه حال رغبته فى فعل ذلك.



