بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرتغالي ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية بشأن غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تطورات الحالة الصحية لـ ياسر الطوبجي بعد خضوعه لعملية جراحية

ياسر الطوبجي
ياسر الطوبجي
قسم الفن

حرص المطرب مصطفى شوقي على طمأنة جمهور الفنان ياسر الطوبجي بعد خضوع الأخير لعملية جراحية.

وكتب مصطفى شوقي على صفحته بموقع فيس بوك: صديقي وأخي العزيز ياسر الطوبجي أجرى جراحة ناجحة وهو بخير والحمد لله.. حمد لله على سلامتك والحمد لله على كل حال


وكانت زوجة الفنان ياسر الطوبجي، كشفت تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن نقل إلى المستشفى وهو يجري حاليا عملية جراحية دقيقة فى المعدة.

وقالت زوجة ياسر الطوبجي لـ صدى البلد: الفنان يجري عملية جراحية حاليا داخل غرفة العمليات وهي عملية دقيقة فى المعدة.

وفضلت زوجة ياسر الطوبجي عدم الكشف عن طبيعة المرض الذى أصابه مؤكدة أن من الأفضل الانتظار حتى انتهاء العملية والاطمئنان على حالة زوجها على أن يقوم بالكشف عن طبيعة مرضه حال رغبته فى فعل ذلك.


 

ياسر الطوبجي الفنان ياسر الطوبجي الحالة الصحية للفنان ياسر الطوبجي

