غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

كشف عبدالواحد السيد، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، تفاصيل الأزمة التي حدثت داخل صفوف القلعة البيضاء في وقت سابق، قبل رحيله عن الجهاز الفنى للفريق الاول، بين محمد عواد وحسام عبدالمجيد، والتي أثارت حالة واسعة من الجدل بين الجماهير انذاك.

الزمالك



قال عبدالواحد السيد، في تصريحات تليفزيونية، إن محمد عواد تعرض لعقوبة مالية كبيرة خلال فترة عمله مديرًا للكرة، بقيمة 4 ملايين جنيه، بعد تعديه بالضرب على مدافع الفريق حسام عبد المجيد، خلال أحداث مباراة المصري في بطولة الدوري"

مؤكدا أن محمد عواد تقبل العقوبة وأبدى ندمه على ما بدر منه وقدم اعتذارًا أمام زملائه والجهاز الفني، وأكد أن ما حدث كان تصرفًا فرديًا واستثناءً، ولا يعبر عن سلوكه داخل الفريق".