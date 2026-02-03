الكاف يعيّن الحكم الغاني دانيال لاريـا لإدارة مباراة المصري وكايزر تشيفز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم الغاني دانيال لاريـا لإدارة مباراة النادي المصري أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي اختيار الحكم الغاني ضمن تعيينات لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لإدارة مباريات البطولة القارية، في ظل أهمية المواجهة لكلا الفريقين في صراع التأهل إلى الدور المقبل.

ويُعد دانيال لاريـا من الحكام البارزين على الساحة الإفريقية، حيث سبق له إدارة العديد من المباريات المهمة في البطولات القارية، ما يعكس ثقة الكاف في قدرته على قيادة اللقاء المرتقب بين المصري وكايزر تشيفز.