طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ كثير من الأسر في تجهيز عصائر رمضان لتوفير الوقت والجهد خلال أيام الصيام. ورغم سهولة التحضير المسبق.

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

إلا أن طريقة تخزين العصائر تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الطعم الطازج والقيمة الغذائية، وتجنب التلف أو التلوث.

في هذا التقرير نستعرض أفضل طرق تخزين العصائر لرمضان وفق نصائح غذائية تضمن السلامة والجودة، ومن اهمها :

اختيار الفاكهة أساس النجاح:

قبل البدء في التخزين، يُنصح باختيار فاكهة

ـ طازجة وغير متضررة

ـ مغسولة جيدًا لإزالة الأتربة والمبيدات

ـ ناضجة بدرجة مناسبة لضمان طعم متوازن

طريقة تحضير العصائر قبل التخزين

ـ تُقشر الفاكهة وتُقطع وتُخلط جيدًا

ـ يُفضل عدم إضافة السكر قبل التخزين للحفاظ على الطعم الطبيعي

ـ يمكن إضافة قطرات من عصير الليمون لبعض العصائر مثل الفراولة والمانجو لمنع تغيّر اللون

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

أفضل طرق تخزين عصائر رمضان

ـ في الفريزر:

يُعد التجميد أفضل وسيلة لتخزين العصائر لفترات طويلة، حيث تُحفظ العصائر في زجاجات أو أكياس محكمة الغلق مع ترك فراغ بسيط للتمدد.

ـ في الثلاجة:

تُحفظ العصائر الطازجة في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، خاصة العصائر الطبيعية بدون مواد حافظة.

ـ التخزين في عبوات مناسبة:

يُفضل استخدام عبوات زجاجية أو بلاستيكية مخصصة للأطعمة، مع تجنب العبوات المعدنية التي قد تتفاعل مع العصير.

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

أخطاء شائعة عند تخزين العصائر

ـ إعادة تجميد العصير بعد فكّه

ـ ترك العصير مكشوفًا دون غلق محكم

ـ إضافة السكر أو الحليب قبل التخزين مباشرة لتخزين العصائر لفترات أطول من المدة الموصى بها

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

نصائح للحفاظ على القيمة الغذائية

ـ تقسيم العصائر في عبوات صغيرة حسب الاستخدام اليومي

ـ إخراج العصير قبل الإفطار بوقت كافٍ ليذوب طبيعيًا

رج العبوة جيدًا قبل التقديم لضمان تجانس المكونات