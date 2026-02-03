توني كروس يثير الجدل: صلاح لم يعد بنفس التأثير السابق

علّق النجم الألماني المعتزل توني كروس على أداء الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الجاري، معتبرًا أن أحد أبرز عناصر قوته داخل الملعب لم يعد بنفس التأثير الذي عُرف به في المواسم السابقة.

وخلال حديثه عبر قناة Luppen TV الألمانية، أشار كروس إلى أن سرعة صلاح لم تعد بذات الوهج، قائلًا إن اللاعب بدا أقل اندفاعًا حتى في المساحات المفتوحة، مستشهدًا بمردوده في الشوط الأول من مواجهة ليفربول أمام نيوكاسل.

وأضاف أن الفارق الذي كان يمنح صلاح أفضلية واضحة عند الجري بالكرة مقارنة بالجري دونها لم يعد بنفس الوضوح من وجهة نظره.

ويخوض صلاح موسمه الثامن مع ليفربول منذ انتقاله من روما في صيف 2017، وشارك هذا الموسم في 24 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وعلى مستوى البطولات، حقق النجم المصري 8 ألقاب بقميص “الريدز”، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2019، والدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، إلى جانب كأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، والدرع الخيرية.

وشهدت الفترة الأخيرة تغييرات في دور صلاح داخل الفريق، حيث غاب عن التشكيل الأساسي في بعض المباريات، أبرزها جلوسه على مقاعد البدلاء أمام وست هام وسندرلاند، واستبعاده من مواجهة إنتر في دوري الأبطال، في ظل توتر العلاقة عقب تصريحات انتقد فيها المدير الفني آرني سلوت وإدارة النادي.

ومنذ عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، خاض صلاح أربع مباريات مع ليفربول، ونجح في الإسهام بثلاثة أهداف، بتسجيل هدف وصناعة هدفين، ليظل مستواه محل نقاش واسع، خاصة بعد تصريحات كروس، الذي واجه النجم المصري في 8 مباريات سابقة خلال مسيرته، ما أضفى على رأيه اهتمامًا خاصًا بين جماهير كرة القدم حول العالم.