ندوة عن المطبخ العربي في رمضان بـ ثقافة الإسماعيلية

يعقد بيت ثقافة الإسماعيلية ندوة عن "المطبخ العربي في رمضان" يحاضر فيه الشيف وخبير التغذية مهاب الهنيد.

وأكد الهنيد أهمية اتباع بعض الخطوات البسيطة لضمان نجاح العزومات خلال شهر رمضان، وذلك مع اقتراب حلول الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن التنظيم المسبق هو مفتاح النجاح لأي مائدة رمضانية.

وأوضح مهاب الهنيد أن أول خطوة يجب أن تقوم بها أي سيدة تخطط لعزومة كبيرة هي ترتيب الأفكار وكتابة قائمة بالأصناف التي سيتم إعدادها، لتجنب الارتباك وتسهيل عملية التحضير.

وذكر أن شهر رمضان يمثل فرصة لإعادة تنظيم العادات الغذائية وتحسين صحة الجسم، مشددًا على أن الالتزام بنظام غذائي متوازن خلال فترتي الإفطار والسحور يساعد على تجنب كثير من المشكلات الصحية المرتبطة بالصيام.