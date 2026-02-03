قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ندوة عن المطبخ العربي في رمضان بـ ثقافة الإسماعيلية

ندوة عن المطبخ العربي ببيت ثقافة الإسماعيلية
ندوة عن المطبخ العربي ببيت ثقافة الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

يعقد بيت ثقافة الإسماعيلية ندوة عن "المطبخ العربي في رمضان" يحاضر فيه الشيف وخبير التغذية مهاب الهنيد.

وأكد الهنيد أهمية اتباع بعض الخطوات البسيطة لضمان نجاح العزومات خلال شهر رمضان، وذلك مع اقتراب حلول الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن التنظيم المسبق هو مفتاح النجاح لأي مائدة رمضانية.

وأوضح مهاب الهنيد أن أول خطوة يجب أن تقوم بها أي سيدة تخطط لعزومة كبيرة هي ترتيب الأفكار وكتابة قائمة بالأصناف التي سيتم إعدادها، لتجنب الارتباك وتسهيل عملية التحضير.

وذكر أن شهر رمضان يمثل فرصة لإعادة تنظيم العادات الغذائية وتحسين صحة الجسم، مشددًا على أن الالتزام بنظام غذائي متوازن خلال فترتي الإفطار والسحور يساعد على تجنب كثير من المشكلات الصحية المرتبطة بالصيام.

الإسماعيلية قصر ثقافة الإسماعيلية رمضان بالإسماعيلية

