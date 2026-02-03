قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة بالبيت الأبيض .. ترامب يتهرّب من أسئلة حسّاسة بشأن ملف إبستين والناجيات
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
ترامب : نتفاوض مع إيران الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مكتب سيف الإسلام القذافي يطالب بتحقيق نزيه في حادثة اغتياله

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن مكتب سيف الإسلام القذافي، اليوم، صدمته مما وصفه بـ«اغتيال سياسي» استهدف سيف الإسلام القذافي داخل مقر إقامته بمنطقة الحمادة قرب مدينة الزنتان، مطالبا بفتح تحقيق نزيه وشفاف، والكشف عن الجهة المنفذة، وتنظيم جنازة تليق به.

وقال المكتب، في سلسلة بيانات، إن مخاوف سابقة كانت تحيط بسلامته، مشيرًا إلى أن النيابة العامة الليبية باشرت بالفعل تحقيقًا رسميًا في ملابسات الحادث. 

وأكد المكتب أنه ينتظر نتائج التحقيقات لمعرفة من يقف وراء العملية، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عنها.

وفي السياق ذاته، أعلن النائب العام الليبي فتح تحقيق رسمي في حادثة الاغتيال، وذلك عقب ورود بلاغات عن مقتله داخل منزله.

ونقلت قناة «الحدث» عن مصادر مقربة من عائلة القذافي أن أربعة مسلحين اقتحموا مقر إقامته بعد تعطيل كاميرات المراقبة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينه وبين المهاجمين، انتهت بمقتله قرابة الساعة 02:30 ظهرًا. 

وأضافت المصادر أن المنفذين لاذوا بالفرار بسرعة عقب إصابته، فيما جرت ترتيبات لانتشال جثمانه من المكان.

وأوضحت المصادر نفسها أن العائلة لا تملك حتى الآن معلومات مؤكدة حول الجهة التي تقف خلف عملية الاغتيال، مؤكدة أنهم يعيشون حالة من الصدمة والحزن الشديد.

من جهته، أكد الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي مقتله، مشيرًا إلى أنه تصدى لعدد من المهاجمين داخل منزله الذي كان يقيم فيه منذ نحو عشر سنوات، قبل أن يفارق الحياة. وأضاف الفريق أنه لم يُتخذ حتى الآن قرار رسمي بشأن نقل جثمانه من مدينة الزنتان أو موعد تشييع الجنازة.

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف يستقبل الكاتبة مريم توفيق.. ويؤكد: صاحبة قلم رشيق وكتابة صادقة

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يختتم فعالياته بمعرض الكتاب

نجوم دولة التلاوة يختتمون فعاليات الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب بأمسية قرآنية

الدكتور أحمد عصام فرحات

يفكك شبهات الإلحاد بأسلوب عصري.. كتاب جديد لإمام وخطيب مسجد السيدة زينب

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

