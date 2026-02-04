تفاصيل صادمة بواقعة مقـتـ.ـل فتاة والتخلّص من جثمانها في حقيبة بالإسكندرية

كشفت جهات التحقـــيق بالإسكندرية تفاصيل جديدة وصــ..ــادمة في واقعة مقــ..ــتل فتاة والتخلص من جثــ..ــمانها داخل حقيبة سفر، أُلقيت بمنطقة الأزاريطة، وذلك عقب اعتراف المتهم اعترافًا تفصيليًا بارتكاب الجريــ..ــمة، موضحًا ملابساتها منذ لحظة تعرفه على المجــ..ــني عليها وحتى التخلص من جثــ..ــتها.

وأقر المتــ..ــهم في التحقيقات أنه تعرّف على المجــ..ــني عليها أثناء تواجده بشارع خالد بن الوليد شرق الإسكندرية، وتمكن من استدراجها إلى الشقة محل سكنه، مستغلًا حالتها الذهنية، حيث لاحظ حيازتها لمبلغ مالي، حيث طلب منها إقامة علاقة ووعدها بالزواج العرفي، وعقد العزم على سرقتها، مشيرًا إلى أنه كان تحت تأثير تعاطي مخدر الحشــ..ــيش وقت ارتكاب الواقعة.

وأوضح المتــ ــهم أنه استولى على مبلغ مالي قدره 8200 جنيه، إلى جانب هاتف محمول خاص بالمجــ..ــني عليها، وغادر الشقة، إلا أنه عاد مرة أخرى بعد أن هددته الضــ..ــحية بفضح أمره، ليقرر التخــ..ــلص منها، عبر كتم أنفاسها بوسادة بالشقة.

وكشفت التحقيقات أن المتــ..ــهم توجه عقب ارتكاب الجريــ..ــمة إلى أحد المحال التجارية، وقام بشراء حقيبة سفر كبيرة الحجم، ووضع جثــ..ــمان المجــ..ــني عليها بداخلها، ثم استقل سيارة تاكسي من شارع خالد بن الوليد متجهًا إلى منطقة الجمرك.

وأثناء سيره بالطريق، شاهد كمينًا أمنيًا بمنطقة الكورنيش، فطلب من سائق التاكسي تغيير خط السير بدعوى حيازته لمخدر الحشيش، قبل أن يترجل من السيارة بمنطقة الأزاريطة، ويترك الحقيبة بمكان العثور عليها، ثم يفر هاربًا إلى محافظة القاهرة، حتى نجحت قوات الأمن القبض على المتــ..ــهم.