قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. فصل الكهرباء عن 4 مناطق وقرى في بيلا بكفر الشيخ
«كشري»: الأهلي ظهر بـ شكل باهت أمام البنك .. وتصرّف إمام عاشور «غريب»
غيابات بالجملة .. «الغندور» يكشف موقف لاعبي الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
جاسوس للمخابرات الروسية .. بولندا تفتح أخطر ملف عن جيفري إبستين
200 ألف دولار تفصل أحمد عبدالقادر عن الكرمة العراقي.. وشرط الأهلي يحسم الصفقة
خبير سياسي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يؤكد الثقة الدولية في القاهرة
طاقم تحكيم مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالدوري
ناقد رياضي يفتح النار: أرقام الأهلي هذا الموسم تدق ناقوس الخطر.. والجماهير في حيرة
حالة الطقس اليوم الأربعاء .. شبورة كثيفة صباحًا وشديد البرودة ليلًا
أشرقت أحمد تكشف كواليس اكتشاف موهبتها: والدي السبب الأول من الطفولة إلى النجومية|فيديو
خالد جاد الله ينتقد أداء الأهلي: عشوائية فنية .. وتغييرات أربكت اللاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«كشري»: الأهلي ظهر بـ شكل باهت أمام البنك .. وتصرّف إمام عاشور «غريب»

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

انتقد أحمد كشري، نجم النادي الأهلي السابق، أداء الفريق الأحمر عقب تعادله الإيجابي (1-1) أمام البنك الأهلي في الدوري المصري. 
وأكد كشري، في تصريحاته عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن الأهلي عانى من ارتباك واضح في طريقة اللعب، مع ظهور علامات الإجهاد البدني على اللاعبين، مما جعل الأداء يخرج بشكل باهت.


كما وجّه “كشري” انتقادات مباشرة للمدرب ييس توروب، مُحملاً إياه مسؤولية التعثر بسبب سوء إدارة المباراة وعدم جدوى التبديلات التي أجراها.
ودعا “كشري” للصبر على اللاعب أحمد عيد معتبراً أن غياب المردود القوي له في أول مشاركة هو أمر طبيعي، كما رفض الحكم على البرتغالي كامويش الذي اهدر فرصة هدف محقق مؤكدا بأنه اللاعب يعد جديدا على الملاعب المصرية.
كما علق على أزمة إمام عاشور، مؤكداً أن غيابه الفني مؤثرا، لكن تصرفه كان غريبا مشدداً على أن مبادئ النادي الأهلي، تقتضي ألا يكون أي لاعب أكبر من الكيان.

الأهلي كشري إمام عاشور الدوري المصري البنك الأهلي نجم النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

امام عاشور

باريس سان جيرمان يطلب التعاقد مع إمام عاشور.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

الذهب

جواهرجي : أتوقع عودة سوق الذهب للأسعار الطبيعية بعد أسبوع

الإعلامي نشأت الديهي

نشأت الديهي : خبر مقتل سيف القذافي مؤسف ويؤجج الأوضاع في ليبيا

مجلس النواب

طلبت منحي الكلمة.. النائب أحمد العطيفي: مفيش استقصاد.. و أسجل كل الاحترام والتقدير لرئيس البرلمان

بالصور

دراسة علمية بجامعة الزقازيق ترصد التأثير الخفي لمواقع التواصل على نفسية الطلاب | صور

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

طرق بسيطة وسريعة لتخزين الخضراوات لشهر رمضان.. لتوفير الوقت والمجهود

طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان
طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان
طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية .. وصفة مقرمشة زي المطاعم

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد