«كشري»: الأهلي ظهر بـ شكل باهت أمام البنك .. وتصرّف إمام عاشور «غريب»

انتقد أحمد كشري، نجم النادي الأهلي السابق، أداء الفريق الأحمر عقب تعادله الإيجابي (1-1) أمام البنك الأهلي في الدوري المصري.

وأكد كشري، في تصريحاته عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن الأهلي عانى من ارتباك واضح في طريقة اللعب، مع ظهور علامات الإجهاد البدني على اللاعبين، مما جعل الأداء يخرج بشكل باهت.



كما وجّه “كشري” انتقادات مباشرة للمدرب ييس توروب، مُحملاً إياه مسؤولية التعثر بسبب سوء إدارة المباراة وعدم جدوى التبديلات التي أجراها.

ودعا “كشري” للصبر على اللاعب أحمد عيد معتبراً أن غياب المردود القوي له في أول مشاركة هو أمر طبيعي، كما رفض الحكم على البرتغالي كامويش الذي اهدر فرصة هدف محقق مؤكدا بأنه اللاعب يعد جديدا على الملاعب المصرية.

كما علق على أزمة إمام عاشور، مؤكداً أن غيابه الفني مؤثرا، لكن تصرفه كان غريبا مشدداً على أن مبادئ النادي الأهلي، تقتضي ألا يكون أي لاعب أكبر من الكيان.