الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طرق بسيطة وسريعة لتخزين الخضراوات لشهر رمضان.. لتوفير الوقت والمجهود

آية التيجي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تسعى الكثير من ربات البيوت لتجهيز مطبخهن مسبقًا لتوفير الوقت والجهد خلال أيام الصيام. 

طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان بطريقة صحيحة

ويأتي تخزين الخضروات بشكل صحيح على رأس هذه الاستعدادات، خاصة مع ارتفاع الأسعار وضيق الوقت. 

وفي هذا التقرير، نستعرض أفضل الطرق الصحية والآمنة لتخزين الخضراوات لشهر رمضان، مع الحفاظ على قيمتها الغذائية وطعمها الطازج، ومن ابرزها :

تخزين الخضراوات الورقية (الملوخية – السبانخ – البقدونس) :

ـ تُغسل جيدًا وتُترك حتى تجف تمامًا من الماء.

ـ تُفرم حسب الرغبة.

ـ تُوضع في أكياس أو علب محكمة الغلق.

ـ تُحفظ في الفريزر للحفاظ على اللون والطعم.

تخزين البصل والثوم:

ـ يُحفظان في مكان جاف وجيد التهوية بعيدًا عن الرطوبة.

ـ لا يُفضل وضعهما في الثلاجة حتى لا يفسدا بسرعة.

ـ يمكن تقشير الثوم وفرمه وتخزينه في علب بالثلاجة أو الفريزر.

تخزين الطماطم :

ـ تُغسل وتُجفف جيدًا.

ـ تُضرب في الخلاط وتُصفّى.

ـ تُحفظ في أكياس أو علب صغيرة بالفريزر لاستخدامها في الطهي طوال رمضان.

تخزين البطاطس:

ـ تُقشر وتُقطع حسب الاستخدام.

ـ تُسلق نصف سلقة وتُترك لتبرد.

ـ تُحفظ في أكياس بالفريزر، خاصة للاستخدام السريع في القلي أو الطواجن.

تخزين الفلفل

ـ يُغسل ويُزال منه البذور.
يُقطع شرائح أو مكعبات.

ـيُحفظ في أكياس محكمة داخل الفريزر دون سلق.

تخزين الكوسة والبسلة والفاصوليا:

ـ تُغسل وتُقطع.

ـ تُسلق نصف سلقة (سلق تشويح).

ـ تُحفظ في الفريزر للحفاظ على القوام والطعم.

نصائح مهمة عند تخزين الخضروات

ـ التأكد من تجفيف الخضروات جيدًا قبل التخزين.

ـ استخدام أكياس أو علب محكمة الغلق.

ـ تدوين تاريخ التخزين على كل كيس.

ـ عدم إعادة تجميد الخضروات بعد فكها.

تخزين الخضروات لشهر رمضان تجهيزات رمضان حفظ الخضروات في الفريزر طرق تخزين الخضار تجهيز المطبخ قبل رمضان حفظ الخضروات طازجة نصائح لرمضان

