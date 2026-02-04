قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا .. ننشر أهداف قانون نقابة المهن الرياضية

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب .


وجاءت تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية بهدف:

-  مواكبة التطور العلمي والتشعب الكبير في مجالات العمل الرياضي.

- الحفاظ على حقوق النقابة وتنظيم العضوية بما يتوافق مع الدستور.

- ضبط المهنة وفتح المجال أمام التخصصات الحديثة في العلوم والأنشطة الرياضية.

-  مزاولة المهن الرياضية على أسس علمية وأكاديمية معتمدة .

- رفع كفاءة المشتغلين بالمجال الرياضي.

- حماية المهنة من الممارسات غير المؤهلة.


وتجدر الإشارة إلى أن أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ، على أهمية مشروع تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدين أنه يتوافق مع صحيح الدستور والقانون ويواكب مستجدات العصر في ظل تطور المنظومة التعليمية الرياضية وفي ظل التطور الكبير الذي طال الرياضة المصرية في كل مجالاتها .

مجلس النواب نقابة المهن الرياضية المهن الرياضية النواب

زيادة في حالات الوفيات .. مُضاعفات صادمة من حقن مونجارو للتخسيس

مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة
دراسة علمية بجامعة الزقازيق ترصد التأثير الخفي لمواقع التواصل على نفسية الطلاب | صور

جانب من المناقشة
طرق بسيطة وسريعة لتخزين الخضراوات لشهر رمضان.. لتوفير الوقت والمجهود

طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية .. وصفة مقرمشة زي المطاعم

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية
