بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا .. ننشر أهداف قانون نقابة المهن الرياضية

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب .



وجاءت تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية بهدف:

- مواكبة التطور العلمي والتشعب الكبير في مجالات العمل الرياضي.

- الحفاظ على حقوق النقابة وتنظيم العضوية بما يتوافق مع الدستور.

- ضبط المهنة وفتح المجال أمام التخصصات الحديثة في العلوم والأنشطة الرياضية.

- مزاولة المهن الرياضية على أسس علمية وأكاديمية معتمدة .

- رفع كفاءة المشتغلين بالمجال الرياضي.

- حماية المهنة من الممارسات غير المؤهلة.



وتجدر الإشارة إلى أن أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ، على أهمية مشروع تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدين أنه يتوافق مع صحيح الدستور والقانون ويواكب مستجدات العصر في ظل تطور المنظومة التعليمية الرياضية وفي ظل التطور الكبير الذي طال الرياضة المصرية في كل مجالاتها .