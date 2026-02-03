قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
برلمان

عبد العليم داود يعلن رفضه تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد،
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 ، بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.


وقال داود ، خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم: "اعتدنا أن يتم تقديم جدول الأعمال قبلها باسبوع للرجوع للمراجع ودراسة القوانين"، مضيفًا: "التقاليد البرلمانية أن جدول الأعمال مطروح قبل الجلسة بأسبوع علشان الناس تقرأ وترجع للمراجع ونقدم قانون محترم لا يكون له أثر سلبي أثناء التطبيق".

وقال النائب ضياء الدين داود، إن أحد وسائل الحماية في هذه البلد هو تنمية الرياضة، ونحن نتحدث على مشروع قانون تنظيم خاص بالرياضة، وعلى بعد خطوات من هنا شاب ناشئ عمره 12 سنة داخل مسابقة سباحة وتعرض للغرق نتيجة إهمال.. نريد معرفة التدابير التي قامت بها الحكومة في هذا الشأن؟ في إشارة إلى حادث غرق السباح الناشئ يوسف محمد عبدالملك، في 2 ديسمبر، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، التي أقيمت بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

ووسط كلمة النائب تم فصل الميكرفون، ثم عاد مرة أخرى بعد تدخل رئيس المجلس بالحديث فقط حول مشروع القانون من حيث المبدأ، من جانبه رد النائب ضياء داود: "أظن سيدي الرئيس أعلم هذا جيدًا، هنا برلمان للسياسية والتشريع، والشعب المصري من حقه معرفة ما يحدث داخل البرلمان.

وتابع النائب: إننا أمام رؤية نرسل بها رسائل تطمين للمواطن يحتاجها من البرلمان، ودور البرلمان في بقاء الحكومة أو دفعها للرحيل، شعب ينتظر منا رقابة وتشجيع".

و أعلنت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية المقدم من الحكومة، مشيرة إلى أن التعديلات تؤكد حرص المشرع على التطور الأكاديمي والممارسة الفعلية للمهنة مع الحفاظ على مستوى التأهيل.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضية بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وأشارت إلى أن التعديل يتطرق إلى ملف الاستثمار الرياضي، ومشاركة القطاع الخاص خصوصا في البنية التحية والصناعات الرياضية.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن نكون أمام حزم استثمارية جذابة، وتحقيق شراكات مع القطاع الخاص.

وأكدت النائبة سچى عمرو هندي، أن تكرار حالات الوفاة بين الرياضيين بسبب ضعف الخدمات المقدمة في القطاعات المختلفة.

وانتقدت عضو مجلس النواب، تمركز الخدمات الرياضية في المدن، بينما هناك تجاهل للقرى، مطالبا بضرورة تطبيق برنامج المكتشف الرياضي بالتنسيق مع الوزارات المعنية المختلفة، لمواجهة ضعف اكتشاف الكوادر الرياضية.

محمد عبد العليم داود حزب الوفد الحكومة المهن الرياضية

