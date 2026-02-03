وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الوزيرة السويدية إليزابيث لان، وسفير مملكة السويد لدى القاهرة داغ يوهلين-دانفيلت والوفد المرافق، لبحث تعزيز التعاون الصحي المشترك واستكشاف مجالات جديدة لتبادل الخبرات بين البلدين.

ورحب الوزير بالضيوف، معبرًا عن تقديره للزيارة التي تعكس عمق العلاقات الثنائية، ومثمنًا التطور الملحوظ في النظام الصحي السويدي، مؤكدًا تطلع مصر للاستفادة من الخبرات السويدية في مختلف المجالات الصحية لرفع جودة الخدمات الطبية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار التزام مصر الثابت بالمبادئ الإنسانية، من خلال استمرار تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين والجرحى من قطاع غزة داخل المستشفيات المصرية، إضافة إلى إرسال المساعدات الطبية العاجلة ودعم تعزيز القطاع الصحي في غزة.

مستجدات الدعم المصري للأشقاء الفلسطينيين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول مستجدات الدعم المصري للفلسطينيين، بما في ذلك استقبال المرضى في شمال سيناء وإحالتهم إلى مستشفيات متخصصة حسب احتياجاتهم، وتقديم خدمات التطعيمات والجراحات المتخصصة والرعاية الصحية الشاملة.

وناقش الجانبان أحدث التطورات في الحوكمة والتحول الرقمي بالقطاع الصحي، وربط مرافق الرعاية ضمن منظومة موحدة، واستراتيجية «الصحة الواحدة»، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات.

وتطرق اللقاء إلى استكمال الترتيبات بعد توقيع مذكرة تفاهم صحية بين البلدين والتي شهد توقيعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعزيز التعاون في إصلاح منظومة الرعاية الصحية المصرية، خاصة ضمن التأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال تطوير المستشفيات، تحديث الخدمات، تبادل أفضل الممارسات في الحوكمة وجودة الرعاية وسلامة المرضى والاستدامة، إضافة إلى بناء القدرات والتدريب ونقل المعرفة للكوادر الصحية.

حضر اللقاء من الجانب المصري: الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، الدكتور عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، الدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، الدكتورة زينب الصدر مساعد نائب الوزير، والدكتورة ريم عماد الدين أستاذ علاج الأورام بالإشعاع بالمركز القومي للأورام جامعة القاهرة.

ومن الجانب السويدي: يوهانا نودر السكرتير الأول بسفارة السويد، سارة إكلوند مستشارة أولى ورئيسة قسم بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، مارتن بريمرت مستشار سياسي، يوهان ستولهامار مستشار أول، وجيني سفينسون مسئولة مكتب بوزارة الصحة والشئون الاجتماعية.