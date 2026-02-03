تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيا من "الينا فاتونين" وزيرة خارجية فنلندا يوم الثلاثاء ٣ فبراير لمناقشة مُجمل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن التطلع للتنسيق الوثيق مع وزيرة خارجية فنلندا لتعزيز العلاقات الثنائية والدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، مشيداً بنتائج جولة المشاورات التي عُقدت في مايو الماضي، ومؤكداً على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد المشاورات السياسية بما يعزز العلاقات الثنائية.

كما أكد أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية واستفادة الجانب الفنلندي من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في القطاعات المختلفة، فضلاً عن دعم التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين، إلى جانب تشكيل مجلس الأعمال المصري الفنلندي.

وأكد عبد العاطي الرغبة فى التعاون مع فنلندا في مجال التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، فضلا عن مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية نظيرته الفنلندية على الجهود المبذولة لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة تضطلع بإدارة الشئون اليومية لسكان القطاع. ونوه في هذا السياق بضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم تلك المساعى. كما شدد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، موضحاً أن ذلك يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفق احتياجات الفلسطينيين فى القطاع.

شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة العمل على خفض التصعيد وحدة التوتر فى المنطقة، وتحقيق التهدئة تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى عدم الاستقرار، وضرورة تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.